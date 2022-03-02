В Алматы снесут резиденцию президента – Берик Уали

По решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан. Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали

Фото: Zakon.kz

5-6 января было разгромлено здание резиденции президента в Алматы. На первом этаже сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей.

Были уничтожены все системы жизнеобеспечения. Самым опасным является повреждение несущих конструкций второго этажа. Этот факт поставил под вопрос дальнейшую жизнеспособность здания.

Ранее резиденцию президента в Алматы планировали восстановить.