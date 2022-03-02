13:36 02.03.2022
В Алматы снесут резиденцию президента – Берик Уали
Фото: facebook/Берік-Уәли
Резиденцию президента в Алматы снесут. На ее месте будет разбит сквер для горожан. Об этом сообщил пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали, передает Zakon.kz.
По решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан. Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали
5-6 января было разгромлено здание резиденции президента в Алматы. На первом этаже сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей.
Фото: Zakon.kz
Были уничтожены все системы жизнеобеспечения. Самым опасным является повреждение несущих конструкций второго этажа. Этот факт поставил под вопрос дальнейшую жизнеспособность здания.
Ранее резиденцию президента в Алматы планировали восстановить.