14:20 02.03.2022
Даурен Абаев рассказал, что будет с Центром олимпийской подготовки в Нур-Султане
Фото: pixabay
Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев в кулуарах коллегии ведомства рассказал, какие решения приняты относительно Центра олимпийской подготовки в столице, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы должны будем достраивать его в течение трех-четырех лет. Это требует, честно скажу, достаточно серьезного финансирования, серьезного подхода. Но мы начали уже его строить, стоят уже какие-то каркасы, земля уже выделена. Насколько я знаю, все судебные процессы уже завершились. Но надо теперь довести до ума. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев
Между тем, по его словам, может быть пересмотрен внутренний функционал с учетом того, какие спортивные объекты уже есть.
Думаю, что мы нуждаемся в этой инфраструктуре, которая объединит не только Нур-Султан, но и весь север Казахстана. Потому что такой же центр мы в течение следующего года закончим рядом с Алматы. У нас будет большой кластер на севере и на юге. Даурен Абаев