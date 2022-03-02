Даурен Абаев рассказал, что будет с Центром олимпийской подготовки в Нур-Султане

Мы должны будем достраивать его в течение трех-четырех лет. Это требует, честно скажу, достаточно серьезного финансирования, серьезного подхода. Но мы начали уже его строить, стоят уже какие-то каркасы, земля уже выделена. Насколько я знаю, все судебные процессы уже завершились. Но надо теперь довести до ума. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Между тем, по его словам, может быть пересмотрен внутренний функционал с учетом того, какие спортивные объекты уже есть.