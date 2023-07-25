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Вопрос с бородой: глава Минкультуры о строительстве Центров олимпийской подготовки

Асхат Оралов рассказал, как идет строительство Центров олимпийской подготовки Фото: primeminister.kz
Министр культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах правительства 25 июля рассказал, когда достроят Центры олимпийской подготовки в Астане и Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Оралов сообщил, что сейчас возобновили работы по строительству Центра олимпийской подготовки в Алматинской области и Национального университета спорта в Акмолинской области.

"В стороне Косшы строится Национальный университет спорта. Знаю, этот вопрос с бородой, более 15 лет он не решается. Но сейчас мы над двумя очень крупными проектами работаем. Считаю, что необходимо создать инфраструктуру для развития потенциала нашей молодежи. Для этого нам нужны свои базы. Сейчас в Алматинской области мы завершаем строительство Центра олимпийской подготовки, это будет первый такой центр по подготовке наших спортсменов по 23 олимпийским видам спорта. По Астане этому вопросу уже 15 лет, по Алматы – около 20", – сказал министр.


Однако глава Минкультуры затруднился ответить на вопрос, сколько средств на это может понадобиться.

"Сейчас очень сложно сказать по финансам. Проект идет уже 20 лет, не одна корректировка была. Наша главная задача сейчас – ввести его в эксплуатацию. Одномоментно в этом ЦОПе смогут заниматься 2300 спортсменов – не выезжать за рубеж, а заниматься в Казахстане. Наконец-то у нас появится инфраструктура. Алматинский Центр олимпийской подготовки мы откроем до конца года. В Астане еще несколько лет потребуется", – резюмировал Асхат Оралов.

2 марта 2022 года экс-глава ведомства Даурен Абаев рассказал, какие решения приняты относительно Центра олимпийской подготовки в столице.

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