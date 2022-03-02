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15:32 02.03.2022

Кратчайшие маршруты на карте оказались небезопасными – исследование

карта, gps Фото: pixabay
Согласно новому исследованию, самый короткий маршрут в пункт назначения, который вам предлагает GPS карта, не всегда может оказаться безопасным, передает Zakon.kz.

Ученые изучили различные навигационные инструменты, сравнивая самые безопасные и короткие маршруты между пятью районами Техаса. В эксперимент было включено более 29 000 дорожных сегментов. В результате специалисты обнаружили, что выбор маршрута с 8%-ным временем поездки может увеличить риск попасть в аварию на 23%, пишет Futurity.

Профессор гражданской авиации факультета экологической инженерии Техасского университета A&M Доминик Лорд объясняет этот факт спецификой навигационной системы.

Поскольку системы навигации по маршруту нацелены на поиск кратчайшего пути между начальной и конечной точкой, они могут ввести водителей в заблуждение, выбрав маршрут, который может минимизировать время в пути, но в то же время сопряжен с повышенным риском аварий.Профессор Доминик Лорд

Как показал анализ, выбор самого длинного маршрута, в данном случае отрезок пути между Остином и Хьюстоном, с увеличением времени в пути на 11% приводит к снижению вероятности аварии на 1%.

Исследователи собрали и объединили характеристики дорог и дорожного движения, включая: геометрию, количество полос движения, ширину полосы движения, освещение и среднесуточный трафик, погодные условия и исторические данные об авариях, чтобы проанализировать и разработать статистические модели для возможности прогнозирования риска попадания в аварии.

Выяснилось, что дороги более короткого маршрута отличаются высоким риском аварий — это дороги плохой геометрической формы, с проблемами отвода воды, без освещения и с высоким риском столкновения диких животных с транспортными средствами.

Оксана Житникова
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