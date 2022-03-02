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Законодательство РК
16:03 02.03.2022

Протаранил оцепление полицейских в Актобе: задержан подозреваемый

Беспорядки, Алматы, расследование Фото: Zakon.kz
В Актобе задержан подозреваемый, который на машине сбил несколько полицейских, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

В Актобе благодаря видеозаписи с мобильного телефона установлен гражданин И., который 5 января 2022 года, управляя автомобилем ВАЗ-2114, перед акиматом области на большой скорости протаранил оцепление полицейских.Елдос Килымжанов

По его словам, в результате четверо сотрудников полиции с переломами госпитализированы.

За посягательство на жизнь сотрудников полиции гражданин И. с санкции суда взят под стражу, добавил Килымжанов.

Также он рассказал, что после беспорядков в январе 62 лица осуждены к различным видам наказания.

К примеру, приговором Алмалинского районного суда Алматы Онтай Б. и Жеңісхан Ө. признаны виновными в хищении оружия из охотничьего магазина «Алпамыс». Судом указанным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.Елдос Килымжанов

Айша Тулеубекова
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