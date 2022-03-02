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Законодательство РК
15:19 02.03.2022

Президент провел совещание с руководством Вооруженных сил Казахстана

касым-жомарт токаев, вс, совещание Фото: akorda.kz
В Министерстве обороны под руководством президента РК – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов, – говорится в сообщении.

касым-жомарт токаев, вс, совещание

Фото: akorda.kz

На совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии. Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга, – отмечается в сообщении.

касым-жомарт токаев, вс, совещание

Фото: akorda.kz

По итогам совещания Верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого гражданина.

Динара Халдарова
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