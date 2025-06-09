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События

Токаев: Забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 18:03 Фото: Акорда
Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе совещания глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных сил.

Внимание руководства Министерства обороны было акцентировано на реализации мер по совершенствованию структур органов управления и войск, становлении института воинской службы в резерве, развитии сил специальных операций и территориальной обороны, а также цифровизации Вооруженных сил и использовании искусственного интеллекта.

Отмечено, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военнослужащих к совершенствованию их профессиональных компетенций.

Президент также напомнил, что забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней.

Ранее сообщалось, какие заявления сделал Токаев на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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