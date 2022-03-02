16:03 02.03.2022
Снег, дождь и пыльная буря ожидаются в Казахстане 3 марта
Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 3 марта –- в стране ожидаются, снег, дождь, гололед, усиление ветра с пыльной бурей и туман, передает Zakon.kz.
Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона с центром над Восточно-Казахстанской областью, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь и снег), гололед, усиление ветра с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман.РГП «Казгидромет»
На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере – туман.
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на севере, в горных районах – туман.
На юге, востоке Акмолинской, на севере Актюбинской, на юге, севере Костанайской, на юге Северо-Казахстанской, на севере, юге, в центре Карагандинской, на севере, в центре Кызылординской, ночью на севере, северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской, востоке Алматинской, юге Павлодарской области ожидается туман.