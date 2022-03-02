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16:41 02.03.2022

Пандемия COVID-19 движется к концу – вирусолог

коронавирус Фото: pixabay
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что мир еще не пережил пандемию, но, вероятнее всего, она движется к концу, передает Zakon.kz.

В Роспотребнадзоре рассказали, что 97% подтвержденных случаев COVID-19 протекают как ОРВИ или в бессимптомной форме, сообщает «Лента.ру».

То, что мы ее пережили, это, конечно, не значит. Пандемия не закончилась – люди продолжают болеть, продолжают умирать. Вы видите цифры, которые есть, около 100 тысяч заболевших в день, если три процента от них болеют тяжело – это три тысячи.Вирусолог Анатолий Альтштейн

По мнению специалиста, волн пандемии COVID-19, скорее всего, больше не будет, и заболеваемость пойдет на спад. Но для окончания пандемии важно носить маски в общественных местах, а также вакцинироваться.

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Мы сейчас можем рассчитывать на иммунный фон населения, который поспособствует тому, что заболеваемость спадет и волны прекратятся.Вирусолог Анатолий Альтштейн

Профессор напомнил, что решение о прекращении пандемии принимается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и, по его мнению, даже после завершения пандемии тяжелые и летальные случаи не исчезнут, а просто уменьшатся.

Оксана Житникова
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