Пандемия COVID-19 движется к концу – вирусолог

В Роспотребнадзоре рассказали, что 97% подтвержденных случаев COVID-19 протекают как ОРВИ или в бессимптомной форме, сообщает «Лента.ру».

То, что мы ее пережили, это, конечно, не значит. Пандемия не закончилась – люди продолжают болеть, продолжают умирать. Вы видите цифры, которые есть, около 100 тысяч заболевших в день, если три процента от них болеют тяжело – это три тысячи. Вирусолог Анатолий Альтштейн

По мнению специалиста, волн пандемии COVID-19, скорее всего, больше не будет, и заболеваемость пойдет на спад. Но для окончания пандемии важно носить маски в общественных местах, а также вакцинироваться.

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Мы сейчас можем рассчитывать на иммунный фон населения, который поспособствует тому, что заболеваемость спадет и волны прекратятся. Вирусолог Анатолий Альтштейн

Профессор напомнил, что решение о прекращении пандемии принимается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и, по его мнению, даже после завершения пандемии тяжелые и летальные случаи не исчезнут, а просто уменьшатся.