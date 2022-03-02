Умер актер из фильмов «Бригада» и «Антикиллер»

Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов, – отмечено в сообщении.

Причина смерти актера не уточняется.

Андрей Нагорнов родился 25 апреля 1965 года. Начал сниматься в кино в 2000-х годах.

Помимо «Бригады» и «Антикиллера», появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Прокурорская проверка», «Дочки-матери», «Золушка.ру», «Родина ждет», «Заходи — не бойся, выходи — не плачь», «Если у вас нету тети». Также он работал в театре «Эрмитаж».