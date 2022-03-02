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17:25 02.03.2022

Умер актер из фильмов «Бригада» и «Антикиллер»

смерть актера Фото: кадр из фильма «Бригада»
Российский актер Андрей Нагорнов умер на 57-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил артист и телеведущий Евгений Сулес, передает Zakon.kz.
Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов, – отмечено в сообщении.

Причина смерти актера не уточняется.

Андрей Нагорнов родился 25 апреля 1965 года. Начал сниматься в кино в 2000-х годах.

Помимо «Бригады» и «Антикиллера», появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Прокурорская проверка», «Дочки-матери», «Золушка.ру», «Родина ждет», «Заходи — не бойся, выходи — не плачь», «Если у вас нету тети». Также он работал в театре «Эрмитаж».

Оксана Житникова
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