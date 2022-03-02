Токаев и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

По данным официального сайта президента, главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров, – отмечено в сообщении.

1 марта Касым-Жомарт Токаев уже высказывался о ситуации в Украине.

Президент Казахстана призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.