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17:33 02.03.2022

Токаев и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

телефонный разговор Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта президента, главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров, – отмечено в сообщении.

1 марта Касым-Жомарт Токаев  уже высказывался о ситуации в Украине.

Президент Казахстана призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

Анастасия Московчук
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