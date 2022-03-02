17:33 02.03.2022
Токаев и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины
Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
По данным официального сайта президента, главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров, – отмечено в сообщении.
1 марта Касым-Жомарт Токаев уже высказывался о ситуации в Украине.
Президент Казахстана призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.