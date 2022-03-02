Нападающий «Барыса» стал лучшим игроком первого дня плей-офф

В своем первом матче плей-офф Кубка Гагарина бронзовый призер недавней Пекинской Олимпиады Томаш Юрчо забросил две шайбы в ворота «Металлурга». За это он получил 28% голосов болельщиков и признан игроком дня в КХЛ. Словак провел на льду чуть меньше 13 минут игрового времени. Отличиться Томаш сможет еще не раз. Вторая встреча со сталеварами назначена на 3 марта.

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