Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:04 02.03.2022

Партия Nur Otan официально переименована в AMANAT

AMANAT Фото: nurotan.kz
Проведена государственная перерегистрация партии, передает Zakon.kz.

Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям.

Перерегистрация проведена в соответствии c законом «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Пресс-служба партии AMANAT

Как отметили в партии AMANAT, в данный момент ведется разработка соответствующего брендбука, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях.

Новость по теме

Токаев: Ребрендинг – это не только переименование партии

Анастасия Стативкина
Nur Otan Казахстан
Ситуация в Украине: польские самолеты, внешний долг и обращение к ЕС
01.03.2022
Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы
01.03.2022
Другого пути нет – Токаев призвал Россию и Украину к миру
01.03.2022
Взрывы и неизвестность – прибыл второй рейс с эвакуированными казахстанцами
01.03.2022
Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
02.03.2022
Главная Топ LIVE Все