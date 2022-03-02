Партия Nur Otan официально переименована в AMANAT

Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям.

Перерегистрация проведена в соответствии c законом «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Пресс-служба партии AMANAT

Как отметили в партии AMANAT, в данный момент ведется разработка соответствующего брендбука, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях.