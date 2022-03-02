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Законодательство РК
18:13 02.03.2022

Следующие в ЕС казахстанские товары проходят территорию РФ без задержек – Минторговли

доставка товаров Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции РК высказалось по поводу транзита грузов из Казахстана через Россию, передает Zakon.kz.
В связи с введением пакета санкций против Российской Федерации и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию Российской Федерации на рынки стран Европейского союза (ЕС). При этом казахстанские товары, следующие через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек. Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В настоящее время министерством проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения.

Елена Беляева
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