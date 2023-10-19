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Законодательство РК

В Минторговли прокомментировали информацию о запрете на продажу РФ 106 видов товаров

продажа товаров в РФ Фото: pixabay
Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались.

При этом отмечается, что торговля товарами так называемого "двойного назначения", которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами РК.


"В соответствии с законодательством РК, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС". Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Также сообщается, что 106 видов товаров, о которых вице-министр Кайрат Торебаев упомянул в ответ на вопрос журналиста в кулуарах Сената Парламента, входят в перечень товаров двойного назначения. При этом отмечаем, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля.

Ранее вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената рассказал, что Казахстан перестал поставлять 106 наименований товаров в Россию.

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