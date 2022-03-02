Токаев поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане

Как сообщает Акорда, под председательством президента состоялось совещание по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры с участием премьер-министра Алихана Смаилова, членов правительства, руководителей государственных органов, национальных компаний, акимов регионов.

Участники рассмотрели перспективы развития электроэнергетической отрасли, атомной промышленности, повышения энергоэффективности и решения дефицита электроэнергии в Казахстане.

Также обсуждались практические аспекты внедрения сбалансированной тарифной политики и реализации крупных проектов в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, снижению аварийности в электросетях.