Касым-Жомарт Токаев поручил окончательно решить вопросы по авиатопливу

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 декабря 2025 года во время совещания по развитию региональных грузовых авиахабов поручил решить вопросы по авиатопливу, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, развитию отрасли мешают две основные проблемы – высокая цена и недостаточные объемы внутреннего производства.

"Для начала в ближайшие три года требуется нарастить объемы производства внутри страны, обеспечить диверсификацию импортных поставок. Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны осуществляться поэтапно и адресно, не нарушая устойчивости поставок топлива. Следующим шагом должно стать создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива на базе действующих организаций". Касым-Жомарт Токаев

В заключительной части глава государства заявил, что правительству совместно с Антимонопольным органом следует безотлагательно принять комплекс мер по решению этих вопросов.

Кроме того, Токаев объявил о необходимости поддержать деятельность первой национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране.