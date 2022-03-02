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Законодательство РК
19:36 02.03.2022

Появились подробности ДТП с участием певца Саята Медеуова

Саят Медеуов Фото: instagram/sayat_medeuov_888
ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, передает Zakon.kz.
ДТП произошло утром 27 февраля в Аксуском районе. Автомашины Toyota RAV4 и Toyota Camry столкнулись на 344 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск. В дорожной аварии пострадали три человека, один из которых отказался от госпитализации, двое других продолжают находиться в больнице под наблюдением медиков. ДП Алматинской области

По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

О том, что казахстанский певец попал в ДТП, стало известно из социальных сетей. Об этом сообщили его коллеги по цеху. Они стали желать ему скорейшего выздоровления.

Анастасия Стативкина
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