Появились подробности ДТП с участием певца Саята Медеуова

ДТП произошло утром 27 февраля в Аксуском районе. Автомашины Toyota RAV4 и Toyota Camry столкнулись на 344 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск. В дорожной аварии пострадали три человека, один из которых отказался от госпитализации, двое других продолжают находиться в больнице под наблюдением медиков. ДП Алматинской области

По факту ДТП проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

О том, что казахстанский певец попал в ДТП, стало известно из социальных сетей. Об этом сообщили его коллеги по цеху. Они стали желать ему скорейшего выздоровления.