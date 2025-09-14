#АЭС в Казахстане
Происшествия

10 человек погибли в ДТП в области Жетысу

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 12:19 Фото: скриншот видео
14 сентября примерно в 01:30 на трассе Алматы – Усть-Каменогорск произошло ДТП, унесшее жизни 10 человек, сообщает Zakon.kz.

Трагедия с участием трех автомобилей произошла на 479-м километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, вблизи поселка Кольбай Алакольского района, сообщили в полиции области.

По предварительным данным, водитель машины Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114 и Chevrolet Cobalt.

В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Один пассажир с различными травмами госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования безопасности при перевозке пассажиров. Даже незначительное нарушение ПДД может повлечь за собой необратимые последствия", — написали в региональном ДП.

В Алматинской области 11 сентября 2025 года автобус со школьниками столкнулся с легковушкой. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
