Касым-Жомарт Токаев поздравил актрису Валерию Крымскую с юбилеем

Фото: Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Наталии Сац

Уважаемая Валерия Георгиевна! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Актриса по призванию, Вы своим ярким талантом, обаянием и неподражаемым темпераментом добились вершин исполнительского мастерства, покорили сердца многочисленных зрителей не одного поколения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что за более чем полувековую карьеру в родном театре артистка подарила ценителям искусства свыше 100 запоминающихся работ самого широкого амплуа и обогатила «замечательные традиции отечественной драматической школы».

Ваш жизненный и творческий путь – образец безграничной преданности профессии и неустанного труда, особой жизненной закалки и оптимизма, высокого признания коллег и вдохновения для молодежи. В эту юбилейную дату желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! Касым-Жомарт Токаев

Также от президента страны актрисе были вручены расшитый золотой нитью чапан ручной работы и платок с национальным орнаментом.

Ранее сообщалось, что Валерию Крымскую поздравили коллектив театра им. Сац, министр культуры и спорта Даурен Абаев и аким Алматы Ерболат Досаев. Артистка отдала служению театру более 50 лет.