Переговоры России и Украины переносятся на 3 марта

По его словам, на российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться прекращение огня.

Делегации РФ и Украины совместно приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще.

28 февраля представители России и Украины провели три раунда переговоров в Беларуси и разъехались для консультаций в столицы.

В состав российской делегации вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинскую сторону представили замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.