Ситуация в Украине: Зеленский сменил глав двух областей, РФ взяли под контроль Херсон
Политика и экономика
ЕС отключил от SWIFT ряд российских банков.
Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Украине в военном плане – канцлер Германии Олаф Шольц.
Китай не намерен присоединяться к санкциям против России.
Кыргызстан выступил «за мирное разрешение конфликта исключительно политико-дипломатическими методами в рамках общепризнанных принципов и норм международного права».
Более 500 тыс. беженцев с Украины прибыли в Польшу, сообщил президент Дуда.
Токаев и Путин обсудили ситуацию в Украине. Акорда сообщает, что президент Казахстана отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум.
Джозеф Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами в Украине.
Вице-министр иностранных дел РК не рекомендовал казахстанцам не ехать в Украину. Он отметил, что в адрес казахстанского посольства у Украины претензий нет.
МИД Казахстана пригласил посла Великобритании в РК Кэти Лич для разъяснений высказываний британского депутата Маргарет Ходж. Во время обсуждения санкций в отношении России на фоне ситуации в Украине она предложила ввести ограничительные меры также против Азербайджана и Казахстана.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России много друзей, и ее нельзя изолировать.
Минюст США создает специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов».
Ожидается проведение второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Делегации будут в тех же составах.
Военные действия
Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Должности заняли военные Игорь Табурец и Максим Марченко. СМИ пишут, что Марченко – полковник Вооруженных сил Украины, командир 28-й отдельной механизированной бригады (Одесса). В 2015-17 годы он возглавлял 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар». Это подразделение принимало участие в силовой операции Киева против республик Донбасса.
Мэр Львова объявил, что все эвакуировавшиеся мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать на учет.
Украинский генштаб заявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря.
19 стран решили предоставить оружие Украине, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
СМИ сообщают, что российские войска взяли под контроль Херсон, блокировали Мариуполь и подошли к блокпосту Энергодара в Запорожье, где находится самая крупная АЭС в Европе.
Во взятых под контроль ЛНР районах обнаружены украинские мины, запрещенные Оттавской конвенцией, которую Киев ратифицировал.