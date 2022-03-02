Ситуация в Украине: Зеленский сменил глав двух областей, РФ взяли под контроль Херсон

ЕС отключил от SWIFT ряд российских банков.

Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.

НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Украине в военном плане – канцлер Германии Олаф Шольц.

Китай не намерен присоединяться к санкциям против России.

Кыргызстан выступил «за мирное разрешение конфликта исключительно политико-дипломатическими методами в рамках общепризнанных принципов и норм международного права».

Более 500 тыс. беженцев с Украины прибыли в Польшу, сообщил президент Дуда.

Токаев и Путин обсудили ситуацию в Украине. Акорда сообщает, что президент Казахстана отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум.

Джозеф Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами в Украине.

Вице-министр иностранных дел РК не рекомендовал казахстанцам не ехать в Украину. Он отметил, что в адрес казахстанского посольства у Украины претензий нет.

МИД Казахстана пригласил посла Великобритании в РК Кэти Лич для разъяснений высказываний британского депутата Маргарет Ходж. Во время обсуждения санкций в отношении России на фоне ситуации в Украине она предложила ввести ограничительные меры также против Азербайджана и Казахстана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России много друзей, и ее нельзя изолировать.

Минюст США создает специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов».