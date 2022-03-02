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Законодательство РК
21:40 02.03.2022

Ситуация в Украине: Зеленский сменил глав двух областей, РФ взяли под контроль Херсон

военные действия Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, на эти должности назначены военные. СМИ сообщают, что российские войска взяли под контроль Херсон, передает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • ЕС отключил от SWIFT ряд российских банков.

  • Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.

  • НАТО не будет вмешиваться в ситуацию в Украине в военном плане – канцлер Германии Олаф Шольц. 

  • Китай не намерен присоединяться к санкциям против России.

  • Кыргызстан выступил «за мирное разрешение конфликта исключительно политико-дипломатическими методами в рамках общепризнанных принципов и норм международного права».

  • Более 500 тыс. беженцев с Украины прибыли в Польшу, сообщил президент Дуда.

  • Токаев и Путин обсудили ситуацию в Украине. Акорда сообщает, что президент Казахстана отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

  • Цены на газ в Европе обновили исторический максимум.

  • Джозеф Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами в Украине.

  • Вице-министр иностранных дел РК не рекомендовал казахстанцам не ехать в Украину. Он отметил, что в адрес казахстанского посольства у Украины претензий нет.

  • МИД Казахстана пригласил посла Великобритании в РК Кэти Лич для разъяснений высказываний британского депутата Маргарет Ходж. Во время обсуждения санкций в отношении России на фоне ситуации в Украине она предложила ввести ограничительные меры также против Азербайджана и Казахстана.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России много друзей, и ее нельзя изолировать.

  • Минюст США создает специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов».

  • Ожидается проведение второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Делегации будут в тех же составах.

Военные действия

  • Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Должности заняли военные Игорь Табурец и Максим Марченко. СМИ пишут, что Марченко – полковник Вооруженных сил Украины, командир 28-й отдельной механизированной бригады (Одесса). В 2015-17 годы он возглавлял 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар». Это подразделение принимало участие в силовой операции Киева против республик Донбасса.

  • Мэр Львова объявил, что все эвакуировавшиеся мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать на учет.

  • Украинский генштаб заявил о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря.

  • 19 стран решили предоставить оружие Украине, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

  • СМИ сообщают, что российские войска взяли под контроль Херсон, блокировали Мариуполь и подошли к блокпосту Энергодара в Запорожье, где находится самая крупная АЭС в Европе.

  • Во взятых под контроль ЛНР районах обнаружены украинские мины, запрещенные Оттавской конвенцией, которую Киев ратифицировал.

Елена Беляева
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