Основу неизвестных форм жизни открыла международная команда астробиологов

Как пишет rg.ru, исследования открывают новые возможности для поиска инопланетной жизни с биохимией, которая заметно отличается от земной.

Отмечается, что до сих пор все модели для подобных предсказаний базировались на закономерностях, лежащих в основе зарождения и существования земной жизни. В поисках альтернативного сценария ученые решили рассмотреть ферменты в качестве движущей силы биохимии.

Новый подход помог открыть и новый вид биохимической универсальности. Астробиологи выявили статистические закономерности в биохимической функции ферментов, общих для всего древа жизни. Анализ показал, что выявленные статистические паттерны возникли из функциональных принципов, которые не могут быть объяснены общим набором функций ферментов, используемых всеми известными нам формами жизни.

На Земле жизнь возникает и существует в результате взаимодействия сотен химических соединений и реакций. Все живые существа не просто состоят из молекул, они являются производным от взаимодействия многих молекул, из которых состоят. Подавляющее большинство таких соединений и реакций, встречающихся практически во всех организмах, и создает универсальную биохимию для всей жизни на Земле.

Однако новое исследование доказало, что общепринятое понятие универсальности оказалось условным и специфичным.