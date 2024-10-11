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Продолжительность жизни людей достигла пика – ученые

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 02:56 Фото: Zakon.kz
Согласно новому исследованию, человечество приближается к верхнему пределу ожидаемой продолжительности жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, исследователи обнаружили сокращение темпов роста продолжительности жизни в странах с самой большой численностью долгожителей. Достижения в области медицинских технологий и генетических исследований, не говоря уже об увеличении числа людей, доживающих до 100 лет, не приводят к заметному увеличению общей продолжительности жизни.

В новом исследовании ученые отслеживали оценки продолжительности жизни за период с 1990 по 2019 год, взятые из базы данных, администрируемой Институтом демографических исследований Макса Планка. Исследователи сосредоточились на восьми местах в мире, где люди живут дольше всего – Австралия, Франция, Гонконг, Италия, Япония, Южная Корея, Испания и Швейцария.

Женщины продолжают жить дольше мужчин. Также исследователи дополнили, что может показаться обычным слышать о человеке, дожившем до 100 лет.

Вероятно, что ряды долгожителей будут расти в ближайшие десятилетия, говорят эксперты, но это из-за роста населения. Процент людей, достигших 100-летнего возраста, останется ограниченным, вероятно, менее 15% женщин и 5% мужчин в большинстве стран доживут до этого возраста.

Ранее появилась информация, что казахстанские долгожители проголосовали на референдуме.

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