8 Марта – история праздника

8 Марта – один из самых любимых и отмечаемых праздников в Казахстане. Однако основная суть праздника претерпела крупное изменение: из дня чествования прав женщин он превратился в уютный и нежный праздник.

Все началось в 1908 году, когда тысячи женщин США вышли на митинг, требуя увеличить им зарплату, сократить рабочий день и дать право голоса. Позже было предложено сделать последнее воскресенье февраля Днем трудящихся женщин. В 1910 году социал-демократка Клара Цеткин предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Точная дата при этом не называлась, потому в разных странах отмечали праздник в разные дни. В Германии, Австрии, Швейцарии, Дании Международный женский день впервые отметили в 1911 году 19 марта. В СССР в 1921 году было решено праздновать Международный женский день 8 Марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 8 марта 1917 года. Постепенно праздник потерял свою изначальную идею и стал также распространяться на обычных женщин и девушек.

Международный женский день празднуется во многих странах мира, хотя не так пышно, как в Казахстане и на постсоветском пространстве. У нас 8 Марта – это выходной день, женщинам принято дарить цветы и сладости. Традиционными цветами стали тюльпаны.

В Китае 8 марта рабочий день для женщин длится четыре часа, но это не является законом, а лишь рекомендацией Госсовета КНР. И многие работодатели не обращают на праздник никакого внимания.

В Италии также 8 марта является рабочим днем, но девушки все-таки отмечают, устраивая девичник, а мужчины дарят им, в частности, мимозы.

Во Вьетнаме этот праздник имеет двойную значимость: 8 марта страна чествует сестер Чынг, которые возглавляли восстание против китайцев. Потому праздник во Вьетнаме сопровождается высказыванием уважения и почтения женщинам.

Во Франции 8 марта отмечено в календаре, но его там никто не празднует. Французы особое внимание уделяют Дню матери, который выпадает на последнее воскресенье мая. Но в этот день принято поздравлять только беременных и женщин, у которых есть дети.