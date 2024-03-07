Легендарная Бибигуль Тулегенова нежно поздравила казахстанок с наступающим 8 Марта

В преддверии Международного женского дня известные казахстанские артисты поздравляют женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, сообщает Zakon.kz.

С видеопоздравлением 7 марта обратилась к казахстанкам народная артистка СССР и Казахстана Бибигуль Тулегенова.

"Дорогие женщины, дорогие наши апашки, дорогие наши дочери, внучки, правнучки, сегодня я хочу поздравить вас с наступающим праздником 8 Марта. Самый красивый праздник для нас, женщин, потому что все наши джигиты стараются нас поздравить в этот день. Я в этот день хочу пожелать вам, чтобы над нами было чистое ясное небо, и ничто нам не мешало так красиво и мирно жить. Хочу пожелать богатого дастархана, счастливой долгой жизни. Давайте будем радостно встречать из года в год наши праздники. Люблю вас", – сказала она.

Бибигуль Тулегенова родилась 16 декабря 1929 года в Семипалатинске. Недавно ей исполнилось 94 года. В разные годы она работала солисткой Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, труппы Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы, Казахской филармонии имени Джамбула. Вместе с труппой оркестра гастролировала по всему СССР. В 1967 году стала народной артисткой СССР. В истории СССР Бибигуль Тулегенова последняя, кто удостоился звания Героя Социалистического Труда.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником. Он выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Президент также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.



