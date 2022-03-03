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01:03 03.03.2022

Роман Абрамович о продаже «Челси»: Так будет лучше для болельщиков и спонсоров

Челси Фото: pixabay
Российский миллиардер Роман Абрамович принял решение продать английский футбольный клуб «Челси». Заявление олигарха опубликовано на официальном сайте команды, передает Zakon.kz.
Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Роман Абрамович

Как пишет lenta.ru, расстаться с клубом таким образом, по словам миллионера, стало невероятно тяжелым решением.

Владельцем «Челси» Абрамович стал в 2003 году. С тех пор лондонская команда завоевала 21 трофей, пять раз выиграв чемпионский титул в Англии и дважды - Лигу чемпионов.

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