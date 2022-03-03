01:37 03.03.2022
Уголовное дело завели на россиянина за жестокое обращение с попугаем
Фото: pixabay
Инцидент произошел в московской квартире на четвертом этаже жилого дома в Басманном районе. Взрослый человек на глазах у двоих детей схватил попугая, сжал в руке, а после выбросил питомца в форточку, передает Zakon.kz.
Как сообщило агентство «Москва», птица получила травму крыла. Также у животного диагностировали обморожение конечностей.
По факту травмирования попугая возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».