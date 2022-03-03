Уголовное дело завели на россиянина за жестокое обращение с попугаем

Как сообщило агентство «Москва», птица получила травму крыла. Также у животного диагностировали обморожение конечностей.

По факту травмирования попугая возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».