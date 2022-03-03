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Законодательство РК
01:37 03.03.2022

Уголовное дело завели на россиянина за жестокое обращение с попугаем

птицы Фото: pixabay
Инцидент произошел в московской квартире на четвертом этаже жилого дома в Басманном районе. Взрослый человек на глазах у двоих детей схватил попугая, сжал в руке, а после выбросил питомца в форточку, передает Zakon.kz.

Как сообщило агентство «Москва», птица получила травму крыла. Также у животного диагностировали обморожение конечностей.

По факту травмирования попугая возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Елена Беляева
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