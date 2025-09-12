В Шахтинске пожарным удалось вовремя вывести человека из горящей квартиры

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Шахтинске на улице Московская в двухэтажном жилом доме произошел пожар в квартире расположенном на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели спасли хозяина квартиры. "Также по лестничному маршу эвакуирован один человек. Благодаря своевременным и профессиональным действиям спасателей пожар был ликвидирован кратчайшие сроки", – говорится в сообщении. Как уточняется, хозяин квартиры был госпитализирован. Ранее сообщалось, что жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: