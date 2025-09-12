В Шахтинске пожарным удалось вовремя вывести человека из горящей квартиры
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Шахтинске на улице Московская в двухэтажном жилом доме произошел пожар в квартире расположенном на первом этаже, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели спасли хозяина квартиры.
"Также по лестничному маршу эвакуирован один человек. Благодаря своевременным и профессиональным действиям спасателей пожар был ликвидирован кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.
Как уточняется, хозяин квартиры был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что жилые дома удалось отстоять при пожаре в горах у ВОАД в Алматы.
