Российские банки отключат от SWIFT 12 марта

Международная платежная система SWIFT отключит попавшие под санкции российские банки 12 марта, говорится в заявлении компании.

Мы отключим семь назначенных российских юридических лиц (и их дочерние компании в России) от сети SWIFT. Постановление требует, чтобы мы отключили указанные банки 12 марта, и мы сделаем это соответствующим образом. SWIFT

26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.

В SWIFT сообщили о взаимодействии с европейскими властями для понимания деталей и готовности «выполнить инструкции». Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков.