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06:05 03.03.2022

Российские банки отключат от SWIFT 12 марта

Swift Россия Фото: pixabay
Отключение от SWIFT часто рассматривается в качестве санкций против какого-либо государства. Отключение банков страны из системы приводит к серьезным экономическим проблемам, для этого необходимо решение Европейского парламента, сообщает Zakon.kz.

Международная платежная система SWIFT отключит попавшие под санкции российские банки 12 марта, говорится в заявлении компании.

Мы отключим семь назначенных российских юридических лиц (и их дочерние компании в России) от сети SWIFT. Постановление требует, чтобы мы отключили указанные банки 12 марта, и мы сделаем это соответствующим образом.SWIFT

26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.

В SWIFT сообщили о взаимодействии с европейскими властями для понимания деталей и готовности «выполнить инструкции». Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков.

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