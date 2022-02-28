SWIFT — что повлечет за собой отключение от системы

SWIFT («Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications») переводится с английского как «Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи».

Эта система, которая позволяет передавать информацию о финансовых операциях и совершать платежи по всему миру, была основана в 1973 году. Соучредителями стали 19 стран с численностью в 248 банков. SWIFT – это кооперативное сообщество, которое базируется на бельгийском законодательстве. Штаб-квартира находится в Бельгии.

Фактически SWIFT – это лишь часть коммуникационной службы, она не задействована в каких-либо переводах или иных операциях с деньгами. При помощи этой системы банки посылают сообщения свои иностранным партнерам о переводах валюты, конвертациях и многие другие.

Отключение от SWIFT часто рассматривается в качестве санкций против какого-либо государства. Отключение банков страны из системы приводит к серьезным экономическим проблемам, для этого необходимо решение Европейского парламента.

После начала российской военной операции на Украине появились призывы со стороны украинского правительства вводить санкции против России. В случае отключения от системы банкам РФ будет практически невозможно получить доступ к мировым финансовым рынкам. Будет гораздо сложнее заниматься импортом и экспортом товаров, брать кредиты и совершать инвестиции заграницей.

26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.

В SWIFT сообщили о взаимодействии с европейскими властями для понимания деталей и готовности «выполнить инструкции». Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков.