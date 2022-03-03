Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 15,
в Алматы – 80,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 7,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 41,
в Костанайской области – 16,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 15,
в СКО – 32,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 303 063 случая.
2091 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 266,
в Алматы – 244,
в Шымкенте – 734,
в Акмолинской области – 56,
в Актюбинской области – 29,
в Алматинской области – 72,
в Атырауской области – 64,
в ВКО – 26,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 226,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 151,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 126,
в СКО – 53,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 272 470 человек.