Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 80,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 7,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 41,

в Костанайской области – 16,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 15,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 303 063 случая.

2091 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 266,

в Алматы – 244,

в Шымкенте – 734,

в Акмолинской области – 56,

в Актюбинской области – 29,

в Алматинской области – 72,

в Атырауской области – 64,

в ВКО – 26,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 226,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 151,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 126,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 272 470 человек.