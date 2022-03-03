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08:00 03.03.2022

Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
В РК за прошедшие сутки зарегистрировали на семь заболевших меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Мангистауской области, 80 заболевших в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 15,

  • в Алматы – 80,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 7,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 10,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 41,

  • в Костанайской области – 16,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 15,

  • в СКО – 32,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 303 063 случая.

2091 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 266,

  • в Алматы – 244,

  • в Шымкенте – 734,

  • в Акмолинской области – 56,

  • в Актюбинской области – 29,

  • в Алматинской области – 72,

  • в Атырауской области – 64,

  • в ВКО – 26,

  • в Жамбылской области – 10,

  • в ЗКО – 226,

  • в Карагандинской области – 14,

  • в Костанайской области – 151,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 15,

  • в Павлодарской области – 126,

  • в СКО – 53,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 272 470 человек.

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