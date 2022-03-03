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Законодательство РК
10:08 03.03.2022

В Казахстане новый Генеральный прокурор

назначение Фото: gov.kz
Берик Асылов назначен новым Генеральным прокурором Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании Сената депутаты утвердили его кандидатуру.

Глава государства в соответствии с подпунктом 4 статьи 44, подпунктом 2 статьи 55 Конституции РК предлагает на должность Генерального прокурора Казахстана кандидатуру Асылова Берика Ногаевича. Заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Ержан Жиенбаев

Все депутаты проголосовали за кандидатуру, представленную президентом.

Отметим, Берик Асылов с 1991 года работает в органах прокуратуры. С марта 2019 года занимал пост первого заместителя Генерального прокурора. 

На сайте Акорды опубликован соответствующий указ.

Назначить Асылова Берика Ногайулы Генеральным прокурором Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Также распоряжением президента Берик Асылов освобожден от должности первого заместителя Генерального прокурора РК.

Ранее должность Генерального прокурора занимал Гизат Нурдаулетов. 25 февраля он был назначен помощником президента – секретарем Совета безопасности.

Тамила Языкова
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