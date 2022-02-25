Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:16 25.02.2022

Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генерального прокурора

освобождение от должности Фото: Nur Otan
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Указ опубликован на Акорде.

Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального прокурора Республики Казахстан, - отмечено в сообщении.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алматинской области.

Государственный советник юстиции 2-го класса.

Награжден орденами «Айбын» II степени и «Даңқ» II степени.

Работу в правоохранительных органах начал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Затем занимал должность заместителя прокурора этого же района.

В период с 1996 по 1997 годы проходил службу в Государственном следственном комитете на должностях заместителя начальника районного отдела ГСК по оперативной работе, заместителя начальника организационно-кадрового управления ДГСК по Алматинской области.

С 1997 по 2017 годы работал в подразделениях КНБ РК по линии борьбы с организованной преступностью и коррупцией, экстремизма и терроризма. Был начальником следственного управления, а затем заместителем начальника Департамента по городу Алматы, руководил Департаментами Алматинской и Южно-Казахстанской областей, а также возглавлял Следственный департамент Комитета национальной безопасности.

Почетный сотрудник Комитета национальной безопасности.

С июля 2017 года занимал должность первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Указом главы государства от 18 марта 2019 года назначен на должность Генерального прокурора Республики Казахстан.

Ранее должность помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан занимал Асет Исекешев. Теперь указом Касым-Жомарта Токаева он является  помощником президента.

Анастасия Московчук
Совет безопасности РК Исекешев Асет Нурдаулетов Гизат Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка
24.02.2022
Владимир Зеленский призывает остановить войну против Украины
24.02.2022
Падение тенге: Нацбанк провел валютные интервенции на 137 млн долларов
24.02.2022
Казахстанцев эвакуируют из Украины
24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
24.02.2022
Главная Топ LIVE Все