Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генерального прокурора

Указ опубликован на Акорде.

Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности Генерального прокурора Республики Казахстан, - отмечено в сообщении.

Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году в Алматинской области.

Государственный советник юстиции 2-го класса.

Награжден орденами «Айбын» II степени и «Даңқ» II степени.

Работу в правоохранительных органах начал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Затем занимал должность заместителя прокурора этого же района.

В период с 1996 по 1997 годы проходил службу в Государственном следственном комитете на должностях заместителя начальника районного отдела ГСК по оперативной работе, заместителя начальника организационно-кадрового управления ДГСК по Алматинской области.

С 1997 по 2017 годы работал в подразделениях КНБ РК по линии борьбы с организованной преступностью и коррупцией, экстремизма и терроризма. Был начальником следственного управления, а затем заместителем начальника Департамента по городу Алматы, руководил Департаментами Алматинской и Южно-Казахстанской областей, а также возглавлял Следственный департамент Комитета национальной безопасности.

Почетный сотрудник Комитета национальной безопасности.

С июля 2017 года занимал должность первого заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Указом главы государства от 18 марта 2019 года назначен на должность Генерального прокурора Республики Казахстан.

Ранее должность помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан занимал Асет Исекешев. Теперь указом Касым-Жомарта Токаева он является помощником президента.