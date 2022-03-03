Названы пять знаков зодиака, представители которых ни за что не признаются в любви

Как сообщает «Пятый канал», в Топ-5 вошли Овны, Близнецы, Девы, Стрельцы и Козероги.

По мнению астрологов, представителям этих пяти знаков порой крайне сложно рассказать о своей любви.

Овны. Как правило, представители этого огненного знака слишком заняты важными делами, чтобы думать о всяких пустяках.

Карьера, друзья и редкие романтические свидания − ни о какой глубокой любви речи не идет. Она попросту не вписывается в график. И даже если Овен почувствует зарождающиеся чувства к кому-либо, он будет до конца обманывать себя, произнося: «Мы просто друзья».

Близнецы. Рожденные под этим знаком постоянно избегают ответственности. Признание в любви для Близнецов, по словам астрологов, − это потеря независимости.

После раскрытия всех карт им придется хранить верность одному человеку, а сделать это для них отнюдь не просто, ведь представители этого знака любят флирт и новые встречи. Находясь в постоянных отношениях, Близнецы затихают, когда вторая половинка признается им в чувствах. В ответ они отмолчатся или превратят все в шутку.

Девы. Они почти всегда делают выбор в пользу логики и фактов, и упорно заглушают голос сердца, постоянно подвергая все жесткому анализу. К фразе «Я люблю тебя» рожденные под этим знаком относятся настолько серьезно, что стараются никогда не произносить ее вовсе.

Даже когда разум Дев затмевают эмоции, они пытаются учесть совпадение характеров и приоритетов, социальное положение, и круг друзей. Только тогда от них можно будет услышать заветные слова.

Стрельцы. Для представителей этого огненного знака любовь − это слишком серьезное дело. Их все время тянет к чему-то новому, непостоянному, по этой причине они выбирают несерьезные отношения.

Стоит сказать кому-то «Я тебя люблю» и он сразу почувствует себя скучным домоседом. Если чувства накроют самого Стрельца, то нечаянно влюбившийся попытается убежать от них, в прямом смысле, отправившись в путешествие за приключениями.

Козероги. По словам астрологов, рожденные под этим знаком зодиака не бросают красивых фраз на ветер и мыслят очень рационально. Чтобы Козероги прониклись симпатией к человеку, они должны полностью доверять ему.

Лишь после длительного наблюдения за второй половинкой представители этого знака могут решить, стоит ли им влюбиться. В отношениях с ними необходимо запастись большим терпением. Козероги на самом деле умеют приказывать своему сердцу и ни за что не раскроют пожар в своей душе.