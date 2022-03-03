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10:55 03.03.2022

Роджер Федерер начнет тренироваться на корте вместе с женой

совместные тренировки instagram.com/rogerfederer
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер намерен возобновить свою теннисную карьеру после года отсутствия в ATP-Туре и нескольких перенесенных операций на колене, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью поделился Северин Люти, тренер 20-кратного победителя турниров Большого шлема Роджера Федерера, передает Tages Anzeiger.

Роджер все еще находится на этапе реабилитации. Но его нагрузки растут, он усердно работает. Укрепляется не только колено, но и мышцы ног, и все остальное тело. Федерер находится в тесном контакте с фитнес-тренером, главное для него – вернуться постепенно. На этой неделе в качестве разминки Федерер потренируется с женой и бывшей теннисисткой Миркой.Северин Люти

У Федерера и Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и сыновья-близнецы Лео и Ленни.

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Куандык Шынасилов
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