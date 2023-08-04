Роджер Федерер: Вместе мы смогли создать стильную и удобную одежду

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер вместе с ирландским дизайнером Джонатаном Андерсоном разработал новую коллекцию одежды для Uniqlo, сообщает Zakon.kz.

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20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде признался, что всегда хотел иметь коллекцию которая идеально подходила бы и для игры в теннис, и для повседневной жизни.

"Я всегда хотел иметь коллекцию, идеально подходящую для игры в теннис и одновременно универсальную для других областей повседневной жизни. Мне повезло, что Джонатан разделял это видение. Вместе мы смогли создать стильную и удобную одежду. Линия, основанная на классическом стиле тенниса. Джонатан талантлив, креативен и невероятно приземлён. Работать с ним над этой коллекцией было удовольствием", – приводит слова Федерера The Industry fashion. Роджер Федерер

Коллекция сочетает в себе классический британский стиль Федерера с красочным исполнением современной спортивной одежды JW Anderson.

В июле этого года Роджер Федерер побывал на прощальном концерте Элтона Джона.