На заводе в Мексике произошла крупная утечка серной кислоты

Explosion en una bomba de ácido sulfúrico en Peñoles, Torreón Coahuila. pic.twitter.com/EkPbpeXZOR March 2, 2022

По информации газеты El Sol de la Laguna , инцидент произошел в 10:20 (22:20 по времени Нур-Султана). В соцсети стали публиковать снимки большого количество пара, поднимающегося над заводом.

Представители компании Industrias Peñoles, которой принадлежит завод, объяснили происходящее тем, что на предприятии произошла авария на трубопроводе для серной кислоты. Сведений о пострадавших не поступало.

В соответствии с протоколами безопасности работа завода была остановлена. Специалистам удалось взять ситуацию под контроль. Начато расследование происшествия. Компания Industrias Peñoles