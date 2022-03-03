11:09 03.03.2022
На заводе в Мексике произошла крупная утечка серной кислоты
Фото: pixabay
Утечка триоксида серы произошла на металлургическом заводе в мексиканском городе Торреон, передает Zakon.kz.
— Vulcano-7 (@vulcano_7) March 2, 2022
Explosion en una bomba de ácido sulfúrico en Peñoles, Torreón Coahuila. pic.twitter.com/EkPbpeXZOR
По информации газеты El Sol de la Laguna, инцидент произошел в 10:20 (22:20 по времени Нур-Султана). В соцсети стали публиковать снимки большого количество пара, поднимающегося над заводом.
Представители компании Industrias Peñoles, которой принадлежит завод, объяснили происходящее тем, что на предприятии произошла авария на трубопроводе для серной кислоты. Сведений о пострадавших не поступало.
В соответствии с протоколами безопасности работа завода была остановлена. Специалистам удалось взять ситуацию под контроль. Начато расследование происшествия.Компания Industrias Peñoles
Триоксид серы — токсичное вещество, которое поражает слизистые оболочки и дыхательные пути, разрушает органические соединения. Сырьем для производства серной кислоты является сернистый ангидрид, который, попадая в органы дыхания и слизистые оболочки, раздражает их, вызывая заболевания дыхательных путей. Его длительное вдыхание (от 30 до 60 минут) может представлять серьезную угрозу для здоровья.