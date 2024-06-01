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Законодательство РК

Утечка серной кислоты обнаружена на ж/д станции в Жетысуской области

Утечка серной кислоты произошла на ж/д станции в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 18:58 Фото: МЧС РК
1 июня на железнодорожной станции Малайсары Жетысуской области произошла утечка серной кислоты, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

"На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района Жетысуской области в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм. Спасатели провели заблаговременную эвакуацию сельчан из 46 местных домов. Были проверены работы по охлаждению вагона-цистерны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. В ведомстве заверили, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Розлив соляной кислоты из цистерны 26 мая произошел на железной дороге в Акмолинской области. 

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