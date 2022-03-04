«Бозжигит», «Ер Таргын», «Козы Корпеш – Баян сулу» – казахские эпосы

Казахский народ богат своим устным народным творчеством. Степь всегда была полна на события, войны, битвы и восстания. Тяжелые времена создают сильных людей, а их имена остаются в памяти народа в эпосах и сказаниях. Впрочем, лирические эпосы, воспевающие любовь, тоже были распространены в казахской степи. 5 известных казахских эпосов:

«Ер Таргын» - эпос об алшынских племенах. Герой эпоса мужественный и благородный воин, который защищает родину от захватчиков. Ер Таргын обладает большой физической силой и настоящей воинской доблестью. Ему помогает его возлюбленная Акжунус, дочь хана Акши. Она отрицает все сословные и аристократические предрассудки, влюбившись в народного героя.

«Енсегей бойлы ер Есим» - жыр о хане Есиме. Основной темой, как и другого героического эпоса, является защита родной земли от захватчиков. Поднимаются вопросы об объединении трех жузов, чтобы дать отпор врагу. В эпосе рассказывается о жизни правлении хана Есима, о том, как он давал отпор врагу.

«Карасай – Кази» - героический эпос, повествующий о подвигах двух сыновей ногайского мирзы Урака. Действия разворачиваются в Малой Ногайской Орде. В эпосе описываются противостояние ногайцев и кызылбашских племен, а также о союзе османов, Крыма и ногайцев против кызылбашей.

«Бозжигит» - лирический эпос, широко распространенный не только у казахов, а также у башкир, татар, узбеков. Однажды Бозжигиту приснилась девушка неземной красоты, которая говорила, что будет ждать его. Но для того, чтобы найти ее, Бозжигиту нужно преодолеть горы и степи. Джигит отправляется на поиски девушки и находит ее. Девушка была дочерью хана, ее звали Карашаш. Бозжигит хочет жениться на ней, но Карашаш уже засватана за другого. Тем не менее, она отказывается выходить за жениха. Разъяренный хан приказывает своим нукерам убить Бозжигита, но никто не может одолеть его. Тогда хан обезглавливает джигита, напоив его. Убитая горем Карашаш закалывает себя.