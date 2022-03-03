До 60% увеличится количество грантов на технические направления по «Болашаку»

Для кандидатов по техническим направлениям подготовки снижен средний балл теста IELTS по иностранным языкам до 5.0 балла.

Также будет обеспечена возможность прохождения годичной языковой подготовки.

Министерство образования и науки РК запустило процесс переориентирования программы «Болашак» по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров. Предусматривается введение льготной категории «инженерно-технические работники». При этом поступающие смогут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии. Президент АО «Центр международных программ» МОН РК Ануар Жангозин

Также планируется расширить возможности для претендентов из сельской местности.

Планируется снизить требование к уровню владения английским языком по результатам сдачи IELTS до 5.0 балла, срок обязательного проживания в сельской местности – с трех лет до двух лет. К тому же им будет предоставлена возможность прохождения языковой подготовки. Пресс-служба МОН РК

Кроме того, предложено расширить контингент и увеличить количество кандидатов из сельской местности благодаря включению жителей городов районного значения.

Также проведена работа по включению в список 23 технических зарубежных вузов, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.

Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом принято решение о предоставлении годичной отсрочки для стипендиатов, завершивших обучение, для постдокторантуры, а также стипендиатам для стажировки в ведущих мировых компаниях Fortune-500.