В Казахстане на 70% увеличили число грантов на подготовку в резидентуре
Фото: Zakon.kz
В правительстве сообщили, что в 2023 году количество грантов увеличено на 70% – с 1500 до 2500, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы премьера, специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:
- Акушерство и гинекология – 214
- Анестезиология и реаниматология – 200
- Неонатология – 119
- Терапия – 115
- Общая хирургия – 98
- Неврология – 92
- Психиатрия – 88
- Оториноларингология – 83
- Кардиология – 78
- Офтальмология – 66
- Инфекционные болезни – 63
- Травматология-ортопедия – 62
- Эндокринология – 55
- Остальные – 1167
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript