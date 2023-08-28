В Казахстане на 70% увеличили число грантов на подготовку в резидентуре

Фото: Zakon.kz

В правительстве сообщили, что в 2023 году количество грантов увеличено на 70% – с 1500 до 2500, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьера, специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные: Акушерство и гинекология – 214

Анестезиология и реаниматология – 200

Неонатология – 119

Терапия – 115

Общая хирургия – 98

Неврология – 92

Психиатрия – 88

Оториноларингология – 83

Кардиология – 78

Офтальмология – 66

Инфекционные болезни – 63

Травматология-ортопедия – 62

Эндокринология – 55

Остальные – 1167 Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Читайте также Прокуратура завершила расследование по факту хищения 5 млрд тенге в КГП "Метрополитен" Готов ли Казахстан к электромобилям В Алматы синоптики прогнозируют сильный дождь

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