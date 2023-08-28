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В Казахстане на 70% увеличили число грантов на подготовку в резидентуре

В Казахстане на 70% увеличили число грантов на подготовку в резидентуре Фото: Zakon.kz
В правительстве сообщили, что в 2023 году количество грантов увеличено на 70% – с 1500 до 2500, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьера, специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:

  • Акушерство и гинекология – 214
  • Анестезиология и реаниматология – 200
  • Неонатология – 119
  • Терапия – 115
  • Общая хирургия – 98
  • Неврология – 92
  • Психиатрия – 88
  • Оториноларингология – 83
  • Кардиология – 78
  • Офтальмология – 66
  • Инфекционные болезни – 63
  • Травматология-ортопедия – 62
  • Эндокринология – 55
  • Остальные – 1167

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.

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