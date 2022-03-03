Топ-5 лучших университетов мира — QS World University Rankings

Рейтинг лучших вузов мира QS World University Rankings — один из трех самых авторитетных рейтингов университетов в мире. Система QS оценивает университеты по 51 различному предмету и пяти предметным областям.

Учебные заведения ранжируются по следующим показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. А также данный рейтинг уделяет особое внимание академической репутации университетов.

Топ-5 вузов по рейтингу QS:

Массачусетский технологический институт – частный университет США, который был основан в 1861 году. Он считается университетом с повышенной научной активностью. Ежегодно вуз тратит около миллиарда долларов на исследования. На территории кампуса расположены лаборатории, центр искусственного интеллекта и рабочий атомный реактор. Университет выпустил 40 нобелевских лауреатов. Стэнфордский университет был открыт в 1891 году. Приличное финансирование не только научных проектов, но и стартапов – то, что активно практикует этот университет. В Стэнфорде учатся около 170 тыс. студентов, работают и преподают 17 нобелевских лауреатов. Диплом университета ценится во всем мире. Гарвард. Старейший вуз США предлагает высококвалифицированные программы, лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием, спорт-центры, библиотеки и музеи. Гарвард – один из самых престижных университетов США, который входит в Лигу плюща. Восемь американских президентов являются выпускниками Гарварда. Калифорнийский технологический институт. В сравнении с вышеуказанными вузами этот университет не такой уж большой, но уверенно входит в пятерку лучших вузов мира. Университет тесно сотрудничает с NASA и запускает большую часть их космических аппаратов. Оксфордский университет. Второй по дате основания университет замыкает пятерку лучших. Университет может похвастаться своей историей, авторитетом и выпускниками, в числе которых Билл Клинтон, Индира Ганди, Льюис Кэрролл. По уровню медицинского образования Оксфорд занимает лидирующее место во всем мире.

В рейтинг QS World University Rankings-2022 вошли и 14 казахстанских университетов. Лучшие из них — КазНУ им. аль-Фараби (175), ЕНУ им. Гумилева (328), ЮКУ им. Ауэзова (482).