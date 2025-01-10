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Спорт

Назван самый дорогостоящий футболист мира на начало 2025 года

Футбол Дорогой игрок, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 13:49 Фото: Instagram/realmadrid
21-летний британский хавбек Джуд Беллингем занимает первое место в рейтинге самых дорогих футболистов мира на данный момент, сообщает Zakon.kz.

По версии Международного центра спортивных исследований (CIES), полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии сейчас оценивается в 251,4 млн евро.

За англичанином идут норвежец Эрлинг Холанд (221,5 млн евро) и бразилец Винисиус Жуниор (205,7 млн евро).

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 13:49

Фото: Instagram/realmadrid

В топ-5 самых дорогостоящих игроков планеты также вошли Ламин Ямаль ("Барселона") – 180,3 млн евро и Килиан Мбаппе ("Реал") – 175,2 млн евро.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 13:49

Фото: Instagram/realmadrid

Здесь стоит подчеркнуть, что Джуд Беллингем в ночь на 10 января стал одним из героев полуфинального поединка Суперкубка Испании против "Мальорки". Английский полузащитник забил один из победных мячей своей команды в ворота соперника и добыл путевку в финал турнира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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