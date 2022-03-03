5 марта истекает срок уплаты ИПН для лиц частной практики

При этом стоит отметить, что день отдыха с субботы, 5 марта 2022 года, перенесен на понедельник, 7 марта. Соответственно, 5 марта является в 2022 году рабочим днем, затем следуют три дня отдыха: 6, 7, 8 марта.

В связи с чем лицам, занимающимся частной практикой (частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам, профессиональным медиаторам), необходимо уплатить ИПН не позднее 5 марта.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.