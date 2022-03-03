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12:24 03.03.2022

5 марта истекает срок уплаты ИПН для лиц частной практики

срок уплаты ИПН лицами частной практики Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Лица частной практики, к которым относятся нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы, должны уплатить ИПН не позднее 5 марта, сообщает Zakon.kz.

При этом стоит отметить, что день отдыха с субботы, 5 марта 2022 года, перенесен на понедельник, 7 марта. Соответственно, 5 марта является в 2022 году рабочим днем, затем следуют три дня отдыха: 6, 7, 8 марта.

В связи с чем лицам, занимающимся частной практикой (частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам, профессиональным медиаторам), необходимо уплатить ИПН не позднее 5 марта.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
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