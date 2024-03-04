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Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 марта

5 марта истекает срок уплаты ИПН лицами частной практики, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 13:49 Фото: pexels
В Казахстане 5 марта 2024 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

ИПН необходимо уплатить по доходам, полученным в феврале 2024 года.

К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

  • доход частного нотариуса;
  • доход частного судебного исполнителя;
  • доход адвоката;
  • доход профессионального медиатора.

Сумма ИПН исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученные от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

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