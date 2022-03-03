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Законодательство РК
13:00 03.03.2022

Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону – МО РК о ситуации в Украине

комментарий МО РК Фото: facebook.president.gov.ua
Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов высказался о ситуации в Украине, передает корреспондент Zakon.kz.
Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может.Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов

В кулуарах Сената журналисты также поинтересовались у вице-министра обороны, готовы ли казахстанские военные, если ситуация, происходящая в Украине, повторится в Казахстане.

Конечно, этот вопрос всех беспокоит. Мы надеемся, что Вооруженные силы, как заверил вчера на совещании министр, готовы к выполнению поставленных задач.Султан Камалетдинов

По его словам, по поручению главы государства предусмотрено приобретение новых систем вооружения. Будет закуплена техника бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения для Военно-морских сил, воздушной обороны.

2 марта спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что Казахстан может выступить посредником и организовать площадку для переговоров Украины и России, если это понадобится.

Тамила Языкова
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