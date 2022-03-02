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Законодательство РК
13:44 02.03.2022

Нам больно наблюдать – Кошанов о ситуации в Украине

спикер мажилиса Кошанов Фото: Zakon.kz
Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов высказался о ситуации в Украине, передает корресподент Zakon.kz.
Украина и Россия – это наши братские страны. Конечно, нам больно наблюдать, когда проливается кровь, разрушаются здания. Казахстан чем может помочь? Вчера это озвучил глава государства, мы можем выступить посредниками, можем организовать площадку для переговоров, если это понадобится для сторон. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

В кулуарах Мажилиса журналисты также поинтересовались у спикера Палаты, как минимизировать влияние санкций на казахстанскую экономику.

Ситуация практически ежечасно и ежедневно меняется, поэтому прогнозировать сложно. Главой государства дано поручение на Совете Безопасности Нацбанку и правительству – минимизировать влияние западных санкций на казахстанскую экономику. Этим занимаются, ежечасно и ежедневно принимаются меры.Ерлан Кошанов 

Ранее МИД РК обратился к казахстанцам. В ведомстве попросили граждан воздержаться от поездок в Украину.

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