Токаев представил нового Генерального прокурора

По данным сайта Акорды, подчеркнув, что одним из наиболее востребованных запросов общества является неукоснительное соблюдение закона, глава государства поставил перед прокуратурой задачу тщательно и всесторонне расследовать январские события.

Фото: akorda.kz

Кроме того, в ходе совещания Токаев подчеркнул необходимость обеспечения законности и соблюдения прав граждан при осуществлении следственных действий.

Президент поручил принять своевременные меры по привлечению виновных к ответственности, оперативно реагировать на поступающие сообщения, а также информировать население о ходе расследования, – говорится в сообщении.

Также Токаев заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение.

По словам главы государства, для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением.

Напомним, 3 марта Берик Асылов назначен новым Генеральным прокурором Казахстана.