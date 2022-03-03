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Законодательство РК
12:53 03.03.2022

Токаев представил нового Генерального прокурора

заседание Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры, в ходе которого представил нового руководителя надзорного ведомства Берика Асылова, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Акорды, подчеркнув, что одним из наиболее востребованных запросов общества является неукоснительное соблюдение закона, глава государства поставил перед прокуратурой задачу тщательно и всесторонне расследовать январские события.

заседание

Фото: akorda.kz

Кроме того, в ходе совещания Токаев подчеркнул необходимость обеспечения законности и соблюдения прав граждан при осуществлении следственных действий.

Президент поручил принять своевременные меры по привлечению виновных к ответственности, оперативно реагировать на поступающие сообщения, а также информировать население о ходе расследования, – говорится в сообщении.

Также Токаев заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение.

По словам главы государства, для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением.

Напомним, 3 марта Берик Асылов назначен новым Генеральным прокурором Казахстана.

Анастасия Московчук
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