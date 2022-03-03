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Законодательство РК
13:09 03.03.2022

Задержана директор финпирамиды World Business Consulting

финпирамида Фото: Zakon.kz
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении компании World Business Consulting по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Zakon.kz.

World Business Consulting с 2018 по 2022 год принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.

В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

По подозрению в совершении данного преступления задержана директор компании World Business Consulting Жемис Жугинбаева.

Деятельность данной финпирамиды была пресечена агентством в прошлом году в Алматы.

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Уважаемые граждане! Если вы или ваши близкие оказались вкладчиками World Business Consulting, просим обратиться в Департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79. Пресс-служба АФМ РК
Анастасия Стативкина
АФМ РК Мангистауская область
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