Задержана директор финпирамиды World Business Consulting

World Business Consulting с 2018 по 2022 год принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.

В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

По подозрению в совершении данного преступления задержана директор компании World Business Consulting Жемис Жугинбаева.

Деятельность данной финпирамиды была пресечена агентством в прошлом году в Алматы.

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